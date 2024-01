Uomini e donne, nuovo colpo di scena: Roberta ritorna in studio ma non sarà sola

In pochi avevano creduto che si trattasse di un'uscita di scena vera e propria e infatti la dama di Cassino come ha abbandonato lo studio è anche tornata. Stando alle anticipazioni emerse dalla prodilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, nelle ultime registrazioni del programma avvenute nelle scorse ore Roberta Di Padua è tornata a sedere nel parterre femminile del Trono Over.

Passata la delusione per le vicissitudini amorose con Alessandro Vicinanza, la dama ha deciso di rimettersi in gioco. Ma non sarà l'unico ritorno a cui assisteremo. Dopo un lungo periodo di assenza è pronto a rientrare dalla porta principale anche Armando Incarnato.

Dalle anticipazioni si legge che questi due ritorni saranno accompagnati da grande tensione. Roberta attaccherà Cristina dicendole che ha fatto la falsa amica e Alessandro arriverà allo scontro prima con Gianni e poi con Armando. Discussione ai limiti della rissa.

In tutto questo Alessandro e Cristina, confermeranno le segnalazioni ovvero che si sono visti durante le feste di Natale e che hanno dormito insieme senza però avere rapporti e, a sorpresa, Cristina dice di voler dare l'esclusiva ad Alessandro ma lui dice di no perchè sottolinea come ci siano tante cose della dama che non gli vanno bene. Ci sarà un ritorno tra Armando e Cristina? O è tutto un giro di poltrone?