Uomini e donne, Lilli torna sui social e spiega perché non ha funzionato con Salatino

Mentre l'ex tronista Luca Salatino fa la spola tra Roma e Como per viversi il suo rapporto con Soraia, Lilli, uscita dal percorso di Uomini e donne come non scelta, è tornata sui social complice una diretta di Lorenzo Pugnaloni (fondatore della pagina uominiedonneclassicoeover) e ha raccontato quella che è stata la sua esperienza nel dating show Mediaset.

"É stata una bellissima esperienza, che mi ha portato ad aprirmi di più", ha dichiarato l'ex corteggiatrice spesso stuzzicata dalle battutine di Andrea Della Cioppa, non scelta di Veronica Rimondi, anche lui tra i partecipanti della diretta insieme all'ex tronista Andrea Nicole. La giovane ha raccontato di essere tornata alla sua vita di sempre tra studio e lavoro. Tante le domande su un possibile futuro da tronista, alle quali ha risposto con un sorriso, e le ipotesi di una storia con Andrea Della Cioppa, con il quale si sono spesso punzecchiati.

Non eravamo compatibili

Parole che fanno seguito all'intervista rilasciata dall'ex corteggiatrice al magazine del programma: "A oggi sto bene, o almeno meglio rispetto ai giorni immediatamente successivi alla scelta...A Luca credo di avergli detto tutto ciò che avevo da dire. Non credo che le mie paure torneranno perché ho scoperto che avere il coraggio di esprimere i propri sentimenti è molto più soddisfacente che trattenerli. Sto lavorando molto su di me. Non nego che ho passato qualche giorno particolarmente difficile perché mi sono chiusa in me stessa: purtroppo quando sto male tendo a farlo?. E sull'epilogo della sua esperienza ha dichiarato: ?Luca e io non eravamo abbastanza compatibili. Probabilmente avevo sbagliato a credere che gli opposti si attraggono perché, in molti casi, i simili alla fine si capiscono meglio e credo sia per questo che tra me e Luca è andata così [?] "