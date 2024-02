Uomini e donne, Roberta (ri)casca ai piedi di Alessandro ed escono dal programma

Un mese dopo l'uscita dal programma, Roberta Di Padua abbassa le difese e decide di ri-concedere una possibilità ad Alessandro Vicinanza ed escono insieme per provare a frequentarsi lontani dalle telecamere. Un cambio di posizione importante per la dama di Cassino che decide quindi di provare a fidarsi del cavaliere salernitano che tanto l'aveva delusa, prima mettendosi con Ida Platano e poi rifiutando l'esclusiva per tenersi più opzioni aperte, tra cui una frequentazione poi interrotta bruscamente con Cristina.

La decisione arriva dopo un ballo a centro studio molto passionale. Gianni Sperti invita i due ad uscire dal momento che Roberta ha scelto di ballare con quell'uomo che aveva rifiutato più volte. "Non ti fidi, non ti ci senti, però balli con Alessandro", dichiara l'opinionista e la dama, chiaramente in difficoltà, sottolinea che nonostante la mancanza di fiducia continua a pensarlo.

I due provano a giustificarsi ma alla fine Roberta dichiara: "Usciamo" e il cavaliere (sembra) non avere esitazioni, la invita a ballare e parte un bacio intenso. Ida Platano distoglie lo sguardo da centro studio e il suo atteggiamento viene catturato dalle telecamere ma i due sembrano fare sul serio. E mentre va in onda la puntata i due condividono sui profili social una foto con una scritta: "Together".