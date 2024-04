Uomini e donne, Roberta Di Padua al mare con Alessandro Vicinanza: crisi smentita

Mentre il popolo del web era già partito in quarta per cercare di capire quali fossero i motivi della rottura, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua fermano i rumors di una crisi in corso condividendo sui social alcuni scatti di una domenica al mare.

Nessun commento in merito alle voci trapelate nei giorni scorsi semplicemente delle stories in riva al mare, dopo un po' di latitanza nelle pubblicazioni di coppia.

La loro relazione sempra dunque proseguire senza intoppi, a più di due mesi dall'uscita da Uomini e donne.