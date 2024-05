Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua fingono la crisi per partecipare a Temptation island

Un giorno si amano, l'altro sembrano essere in crisi. Dettagli che non sono passati inosservati ai naviganti e agli esperti di gossip che hanno letto le loro condivisioni social come strumento per guadagnare la partecipazione a Temptation Island, fingendo una crisi in corso.

Ebbene sì, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza avrebbero come prossimo obiettivo quello di partecipare al reality delle coppie Mediaset, che vede dietro le quinte la squadra di autori che li ha già seguiti durante il percorso a Uomini e donne.

Le ultime condivisioni social vedono la coppia amoreggiare a Capri ma, solo qualche giorno prima l'ex dama aveva condiviso dei messaggi che lasciavano intendere ad un malessere di coppia. Qualcuno ha anche insinuato un riavvicinamento tra Alessandro Vicinanza e la sua ex, Ida Platano, dopo l'epilogo infelice del suo trono.