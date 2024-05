Uomini e donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: tre mesi d'amore e il primo "ti amo"

Sono trascorsi tre mesi dall'uscita da Uomini e donne di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua e, a dispetto, delle malelingue, tra i due sembra andare tutto a gonfie vele. Gli scatti complici al mare, uniti alle dichiarazioni rilasciate dall'ex di Ida Platano, al magazine del programma, testimoniano di come la coppia stia vivendo un momento di grande complicità.

"Va tutto alla grande. C'è molta chimica tra noi, c'è stata fin dall'inizio - ha confessato l'ex cavaliere - L'intimità sin da subito è stata importante, ma non è l'unico aspetto che conta. Dopo un paio di settimane ho iniziato a sentire un coinvolgimento diverso, più profondo di quello puramente fisico. Mi sono sentito legato a lei, non solo fisicamente. Quando la sento vicina, la considero la mia ragazza e mi sento completamente suo, Roberta è esattamente la persona che credevo: è sempre stata molto dolce, anche prima di diventare la mia fidanzata. Ancora di più ora mi coccola, si prende cura di me in ogni modo, non mi fa mancare nulla. Sorprese (soprattutto brutte) non me ne ha fatte!"

Ed è già scattato il ti amo da parte del campano: "Le ho detto di amo in lingue: 1 love you, je t'aime... l'ho detto anche in tedesco: Ich liebe dich! - ha dichiarato l'ex cavaliere - Poi un giorno come un altro, a Marrakech, le ho detto "ti amo" per la prima volta. Non è una frase che pronuncio a cuor leggero, perché le attribuisco un grande significato. E quando la dico, è perché in quel momento sento profondamente quel sentimento".