Uomini e donne, nuovo colpo di scena: Alessandro esce con Cristina e Roberta se ne va

Le ultime registrazioni del programma regalano nuovi cambi di scena. Come riportato da Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni delle ultime registrazioni del programma, dopo aver raccontato l'evoluzione del Trono classico, spazio al Trono over che con il ritorno di Alessandro Vicinanza è diventato molto movimentato.

Se tutto sembrava virare verso la nascita di una nuova coppia, ovvero quella formata da Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, la voglia di conoscere altre dame del parterre da parte dell'imprenditore salernitato ha rimescolato le carte in tavola.

Se in un primo momento la dama di Cassino aveva invitato Cristina a non farsi riguardo e a farsi avanti con Vicinanza, nel momento in cui l'ex di Ida Platano ha accettato di aprirsi a questa nuova conoscenza Roberta ha fatto un passo indietro decidendo quindi di lasciare il programma. La Di Padua ha infatti dichiarato di non riuscire a rimanere nel programma e vedere che lui conoscere ed esce con altre dame pertanto ha prederito lasciare.

Si tratta dunque di un clamoroso abbandono dopo anni di presenza sul parterre femminile. Ma sarà per sempre? O farò ritorno dopo la pausa natalizia?