Uomini e donne, Roberta Di Padua perde la pazienza e abbandona i social

Dopo aver festeggiato il suo 39esimo compleanno, Roberta Di Padua lascia un messaggio inaspettato sui social dove dichiara di volersi prendere una pausa. Probabilmente l'essere diventato personaggio pubblico l'ha esposta al punto tale da essere spesso oggetto di critiche e questo l'ha destabilizzata al punto tale da "ritirarsi".

Prima la storia con Riccardo (Guarnieri) poi la rottura, per nulla soft, hanno fatto sì che l'ex dama sia stata raggiunta da svariati messaggi di donne (anche sulla settantina, come afferma sbalordita lei) che l'hanno attaccata. "Non ce la faccio più di sentire ste quattro comari - racconta sui social - ogni tanto guardo i loro profili, come si fa a 70 anni accanirsi con una persona qualsiasi cosa faccia, è aberrante".

É anche per questo che la Di Padua afferma di volersi "disintossicare da questa cattiveria. Non ho più voglia di aprire tutti i giorni il profilo e vedere quello che ti scrivono, che ti mandano. Sono tranquilla perché passerà ma non ce la faccio più".

L'ex dama confessa quindi di volersi staccare un po' ma mette in preventivo che questo suo abbandono sia temporaneo: "Vediamo quanto riesco a durare (senza social)".