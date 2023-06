Uomini e donne, Roberta Di Padua mette gli occhi sul fidanzato di Temptation: "Tanta roba"

Anche l'occhio vuole la sua parte. Lo sa bene Roberta Di Padua, tra le veterane del Trono over di Uomini e donne, che proprio nelle scorse ore ha catalizzato attorno a sè l'attenzione dei followers dopo aver espresso pubblicamentae un apprezzamento su Manuel, tra i fidanzati protagonisti della nuova edizione di Temptation Island.

"E Manuel da dove è uscito? Tanta roba", ha scritto la Di Padua sui social lasciando intendere si essere stata colpita dal fidanzato di Francesca.

Chi ben conosce Roberta Di Padua sa che non è la prima volta che mette gli occhi su "giovani bellocci". In passato ha fatto molto discutere l'interessamento per Davide Donadei, ex tronista, con il quale c'è stata poi un'uscita "al bacio" quando il pugliese ha lasciato Chiara Rabbi (anche se a lungo si è parlato di scambi di messaggi e telefonate tra i due quando era ancora in corso la storia con l'ex corteggiatrice).

Dopo Donadei è stata la volta di Andrea Foriglio, corteggiatore della tronista Nicole Santinelli, interesse che è stato spesso oggetto di dibattito in studio. Ed ora, l'occhio è caduto su Manuel.