Uomini e donne, Roberta Di Padua e il nuovo affondo su Nicole: "Non mi sbaglio mai"

Roberta Di Padua torna a dire la sua su Nicole Santinelli. Non fa nomi ma il contenuto delle sue dichiarazioni, diffuse attraverso i social, non lascia adito a dubbi. Che tra le due non corresse buon sangue è un dato di fatto e le ultime dichiarazioni della dama di Cassino ne sono una conferma.

"Sto seguendo tutto, sto vedendo tutto e niente...vabbè - dichiara Roberta Di Padua - Io quando faccio le mie descrizioni mi puntate il dito, però, bisogna riconsocere che non mi sbaglio mai. Mai una. Ho proprio questa capacità di captare al volo e mi piacerebbe tanto una volta, almeno per una volta, dire 'c****, mi sono sbagliata'. Vabbuò, io chiuderei qua perché ho già detto troppo."

Il riferimento è palese e arriva a pochi giorni dalle nuove rivelazioni di Nicole Santinelli sulla fine della sua storia con Carlo Alberto Mancini. Dopo la fine fulminea della relazione, se così si può definire, nata ne salottino Mediaset, Nicole Santinelli ha infatti accusato la sua scelta di falsità, parole che hanno stuzzicato Roberta Di Padua già intervenuta subito dopo l'annuncio di rottura tra i due.

Già durante la stagione, le due si erano punzecchiate a dovere dopo un primo tentativo di abbordaggio della dama di Cassino nei confronti di Andrea Foriglio, corteggiatore e papabile scelta di Nicole Santinelli.

Tra le due erano volate parole grosse tanto che Nicole aveva insinuato che Roberta fosse solo una donna "per una notte". I fatti non sono però stati dalla sua parte, anzi.