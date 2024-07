Uomini e donne, "Ho perso 10 chili e mezzo in un mese" followers preoccupati: la risposta dell'ex dama

Le foto e i video non mentono, Roberta Di Padua non è quella di qualche mese fa e i followers se ne sono pima accorti e poi hanno esternato la loro preoccupazione all'ex dama. “Volevo rassicurarvi, io sto bene - ha dichiarato la dama di Cassino - Fisicamente ho perso molto peso, è vero. C’è stato un periodo lavorativo molto intensa che è finito, mi ha consumata. Sono scesa di 10 chili in un mese e mezzo ma non c’è nessun problema particolare. Tutto super bene”.

Da quanto si è potuto capire dai social Roberta Di Padua avrebbe avuto un ruolo nella precedente campagna elettorale (anche se non si sa se come assistente o altro), lavoro molto impegnativo che le avrebbe provocato grande stress. Nessun problea di salute dunque, nè tantomeno una dieta ferrea, semplicemente un periodo particolarmente fitto di impegni che non le ha permesso di avere un'alimentazione crorretta.

Procede invece a gonfie vele la relazione con Alessandro Vicinanza, nonostante i repentini rumors di crisi in corso, i due sembrano essere molto affiatati. Usciti dal programma lo scorso febbraio, hanno già scritto cinque mesi d'amore.