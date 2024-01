Uomini e donne, Alessandro vuole Cristina e Roberta lascia: "Non è destinato a me l'amore"

"Ho deciso che non voglio più il fidanzato, sto bene da sola". Con queste parole Roberta Di Padua, a sorpresa, si siede a centro studio e comunica la sua volontà di lasciare il programma. È una Roberta sofferente, delusa da come sono andate le cose con Alessandro Vicinanza ma è anche irremovibile.

"Ho preso uno schianto che non riesco a mantenere", dichiara Roberta con la voce rotta rivolgendosi a Maria De Filippi. Alessandro ci mette del suo, prova a farle cambiare idea, ma per lei non c'è più motivo per rimanere nello studio. Neanche il corteggiamento di Marco le dà stimoli nuovi e di gran carriera lascia se ne va verso i camerini con Alessandro che la insegue e invano cerca di farle capire che sta sbagliando.

Ci provano anche Tina e Gianni a farle cambiare idea, seppur con modi diversi. Tina trova esagerata la sua decisione, Gianni comprende il fatto che lei abbia preso una gran sbandata per l'ex di Ida ma al tempo stesso non la condivide. Maria De Filippi dal canto suo prova ad analizzare la cosa e sottolinea a Roberta come si fosse fatta un film, perchè Alessandro, seppur preso, aveva sempre vissuto la frequentazione con leggerezza. Al momento non è dato sapere se il suo sia un abbandono definitivo o temporaneo.

Intanto Alessandro non molla la corte di Cristina che, dopo esserci uscita, parla di simpatia e non di interesse, ma le anticipazioni delle prossime puntate parlano di un cambio di scena con i due che passaggiano per le vie di Salerno per cui...tutto può ancora succedere.