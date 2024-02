Nelle ultime settimane, i followers più attenti avranno però notato qualcosa di strano ovvero qualche like di Roberta alle foto postate sui social da Luca e, nelle ultime ore, la condivisione di un pranzo in compagnia dove c'erano sia Roberta che Luca (e anche l'ex tronista Veronica Rimondi). Tra i due si è riaccesa la fiamma o si tratta solamente di amicizia?

Roberta è quindi tornata a raccontarsi sui social condividendo scampoli di vita vera, tra università, famiglia, lavoro e Luca si è concentrato sul suo futuro, battendo la strada della cucina e inserendosi quindi come chef e consulente di cucina in vari ristoranti romani.

Cosa c'è dietro a quei like, a quegli scatti convidisi sui social? C'è del tenero tra Roberta Ilaria Giusti e Luca Salatino

Uomini e donne, ex tronista a pranzo con la sua non scelta: amore in corso?