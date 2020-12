Uomini e donne, la piazzata di Roberta: non ci sta e chiude con tutti

Il percorso della dama all'interno del programma continua ad essere pieno di alti e bassi. Il confronto in studio con i due corteggiatori ai quali aveva deciso di dare una seconda change scioglie ogni dubbio: "questa storia non s'ha da fare"

Il ritorno in studio di Riccardo nel parterre dei cavalieri del Trono over aveva fatto sognare i più romantici, convinti in un ritorno di fiamma con Roberta (antagonista di Ida) e invece, il fim tra i due sembra essere già finito. Lui accusa la romana di aver cambiato atteggiamento nel momento in cui ha deciso di dare una seconda (o forse terza) possibilità a Michele lei lo trova un pretesto.

"Tu non accetti che io senta altre persone, ma tu comunque di apri ad altre conoscenze", sottolinea la dama. Riccardo sostiene che tra la Di Padua e il napoletano ci sia qualcosa di falso e decide di togliersi dai giochi. Roberta sottolinea come Michele le stia dando quelle cose che ha sempre cercato ma...non sa che nel frattempo il palestrato si sente anche con Rossella.

A questo punto Roberta si alza da centro studio e raggiunge la sua postazione: "Sei tornato tu, ti dovevi concentrare su di me e tu che fai? Senti anche Rossella?", sottolinea la romana che incassa l'ennesimo "fallimento" e chiude definitivamente con tutti.