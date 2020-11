Uomini e donne, Michele attaccato da Serena (ma Roberta "è il suo zerbino")

Nonostante gli aspri confronti in studio la Di Padua continua ad essere molto coinvolta dal napoletano "inchiodato" da un vocale dove spende parole non carine per tutte le dame con le quali si sta vedendo

Michele continua ad essere vittima di attacchi incrociati dalle dame con le quali ha iniziato una frequentazione. Le parole più dure arrivano da Serena la quale entra in puntata molto agitata e dichiara di avere un suo audio: "dove dice che all’inizio tutte avevano chiesto il suo numero ma lui non ha più di tanto non è interessato anzi, dice che Veronica è falsa, che Carlotta è la Fabio volo dei poveri, Roberta è la meno peggio ma a lui interessa solo stare al centro dello studio".

E rincara la dose: "Me ne ha detto peste e corna di Roberta", apprezzamenti poco carini sul lato b di Roberta che Serena le riferisce poi in privato.

Michele, al suo ingresso in studio, si giustifica dicendo che l’audio tirato in ballo da Serena è frutto di tensioni e litigate. Carlotta inveisce contro il napoletano: "Tu prendi per i fondelli tutti". Mentre Giulia e Roberta rimangono in silenzio.

Roberta, riferisce alla padrona di casa che nonostante tutto è coinvolta da Michele e per questo è ancora lì. Intanto per la Di Padua sono pronti a scendere quattro uomini, lei inizialmente rifiuta poi decide di vederli ma il responso non cambia: "Non rispecchiano il mio ideale di uomo" e chiude la frequentazione sul nascere.

A quel punto però intervengono Gianni e Tina: “Roberta scusami, sei una una ragazza intelligente. Non sei una stupida, ma come fai a credere a queste scemenze? … Tu sei proprio pazza di lui. Cioè sei innamoratissima… ormai sei diventata il suo zerbino. Ma con quali presupposti dai l’esclusiva a lui?”.

Durante la settimana infatti Michele si limita a mandarle qualche messaggio, nessuna chiamata, cosa che porta Gianni Sperti ad insinuare che ci sia qualcun'altro nella vita del napoletano.