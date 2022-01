Uomini e donne, Roberta chiude con Luca ma si commuove: "Lascio a te una parte di me" (VIDEO)

"Abbiamo vissuto a 360° tutto". Inizia così il discorso "d'addio" di Roberta a Luca. La tronista, visibilmente emozionata dopo aver condiviso 4 mesi molto intensi con il corteggiatore "della borgata", nel salutare Saladì (come affettuosamente chiama) sottolinea come: "Ci sono stati tanti scontri, c'è voluto un bel po' ma s'è creato un legame forte. Mi hai dato tanto, ci siamo dati tanto, ho imparato a mettere via le armi a farmi vedere per quella che sono".

Ma nonostante questo la tronista gli dice: "Mi dispiace. Ti voglio un bene dell'anima. Una parte di me l'ho lasciata a te e spero che tu faccia lo stesso. Ti auguro di trovare una persona che ti ami all'infinito perchè te lo meriti".

Il corteggiatore incassa il colpo: "Mi spiace, sono contento di quello che sono riuscito a condividere con te, mi hai fatto riscoprire tanti lati del mio carattere che non potessero mai uscire. Avrei voluto viverti fuori".

Si chiude così il percorso di Roberta e Luca, una non coppia che aveva riscosso i favori del pubblico, quasi incredulo difronte alla decisione della tronista.