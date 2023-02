Uomini e donne, Roberta prova a "soffiare" il corteggiatore a Nicole

Il fascino di Andrea, l'osteopata pugliese, non ha colpito solo la tronista Nicole. Anche Roberta Di Padua, dama del Trono over si fa avanti e chiede alla redazione di poter avere il suo numero. Richiesta che viene fatta passare in maniera ufficiale mentre Andrea si confronta a centro studio con Nicole dopo la loro uscita.

Ne nasce subito un piccolo battibecco tra le due donne ma la tronista lascia la parola al corteggiatore che ringrazia per l'interesse in quanto reputa Roberta una bellissima donna ma preferisce continuare con a conoscere la tronista.

Sorride Tina che sottolinea come Roberta sia una sorta di "mina vagante" in quanto non è la prima volta che mette gli occhi nel Trono classico (l'ultima "preda" era stato Davide Donadei con il quale poi c'è stato anche un bacio al di fuori del programma). E quando Nicole fa presente come il suo corteggiatore sia ben più giovane della data, Roberta non le manda a dire e rimarca come abbia provato ad avvicinarsi a uomini più grandi ma l'epilogo non sia stato dei migliori. Ciò nonostante, incassa ili due di picche e chiude i discorsi.