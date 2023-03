Uomini e donne, Roberta Di Padua ci riprova ma il corteggiatore di Nicole la rimbalza

Il lupo perde il pelo ma non il vizio, diceva un vecchio provebio che sembra calzare a pennello a Roberta Di Padua, dama del Trono over spesso al centro del dibattito per le sue frequentazioni flop o per le sue mire nel trono dei più giovani.

Dopo essere stata attaccata per aver "pomiciato" con l'ex tronista Davide Donadei (a margine della relazione con Chiara Rabbi) aveva messo gli occhi su Andrea, corteggiatore che aveva subito catturato l'interesse della tronista Nicole.

Roberta aveva dichiarato di nutrire un interesse per il corteggiatore creando un po' di imbarazzo in studio. La tronista aveva infatti mostrato un certo fastidio nei confronti di una situazione giudicata fuori luogo e la dama si era messa al proprio posto. Fino ad oggi in realtà, quando dopo l'ennesimo pretendente sceso appositamente per lei e scartato per un poco interesse dal punto di vista fisico, ha rilanciato l'invito a ballare al corteggiatore di Nicole che gentilmente ha glissato l'invito.

Una situazione che ha creato un certo vociare. Gianni Sperti le ha fatto presente come si mostri fin troppo selettiva: "Stai aspettando che scenda Brad Pitt?" le fa presente l'opinionista ironizzando sulla situazione. Lei, di contro, fa presente che ha anche provato ad andare oltre all'aspetto fisico e che i suoi ex (a parte Riccardo) non erano dei "bonazzi" ma alla fine se non scatta l'interesse subito, difficilmente può nascere qualcosa...La caccia continua.