Uomini e donne, "Non m'è scattato nulla": Roberta scarica anche (l'altro) Marco

Marco chiede il numero a Roberta Di Padua, escono, si divertono ma...non c'è attrazione e quindi per la dama non c'è motivo per proseguire nella frequentazione. La storia (seppur breve) si ripete, la prima "vittima" è un omonimo, che per fisicità e atteggiamenti ricordava molto Riccardo Guarnieri.

L'avvio di stagione per Roberta non è quindi dei migliori anche se ammette di essere stata bene nell'uscita con Marco A. ma conoscendosi, se manca l'attrazione, non c'è margine per proseguire.

A Marco A. rimangono quindi Aurora, che per lui fa uscire un lato romantico che viene messo in discussione da Gianni, convinto che stia recitando una parte, e Claudia, una tarantina che potrebbe essere (non ha la certezza) quella ragazzina che il cavaliere conobbe in tenera età a Torre Ovo e per cui perse la testa. Una sorta di "amore ritrovato".