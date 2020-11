Uomini e donne, Roberta sbotta in diretta: "Fine della pagliacciata"

Non c'è storia. I due protagonisti del Trono over non riescono a trovare un punto di incontro e dopo un confronto acceso dietro le quinte decidono di chiudere la loro frequentazione

È ufficialmente chiusa la frequentazione tra Roberta Di Padua e Michele. Dopo che i due erano stati protagonisti di un duro scontro in studio, le urla sono continuate anche dietro le quinte.

Un rapporto giunto quindi al capolinea dopo che lo stesso Michele si era aperto a nuove conoscenze: prima con Serena e poi con Giulia, che era scesa in studio proprio per conoscerlo.

Anche le ne entry però si trovano a contestare l'atteggiamento del napoletano dopo che Serena si rende conto di essere una sorta di ripiego. Se la donna si era presentata in studio felice per la serata trascorsa con Michele, ha perso il sorriso quando ha capito che il napoletano è uscito con lei solo dopo il rifiuto ad un'uscita di Giulia.

Roberta intanto arriva alla resa dei conti: "Tu sei un vero professionista, io non ti sono mai piaciuta, ti sei avvicinato a me per altri motivi", ha dichiarato la dama del Trono over che si è detta convinta a mettere la parola fine: "Voglio chiudere questa pagliacciata, io voglio altro". Anche Serena si dimostra scossa e dice di volersi prendere del tempo.

Per non scontentare nessuno, Michele sceglie di ballare con Maria.