Uomini e donne, discusso ex di Gemma si sposa: il Sì in gondola nella città dell'amore

Conclusa l'avventura a Uomini e donne dopo una tormentata frequentazione con Gemma Galgani, aveva anche pensato di farsi prete ma l'incontro con Doriana gli ha fatto battere di nuovo il cuore: Rocco Fredella si è infatti sposato a Venezia, nella città dell'amore. Un matrimonio romanticissimo, in gondola e un ringraziamento speciale al programma perchè la sua amata si è fatta avanti dopo averlo visto a Uomini e donne.

Ospite di una live di Fralof, l'ex cavaliere ha anche parlato del suo passato e in particolare sulla sua frequentazione con la storica dama che risale a ben 5 anni fa. Relazione della quale ha dichiarato: "All'inizio sembrava che qualcosa potesse funzionare e invece non parlavamo la stessa lingua".

I due si erano detti addio in malo modo con la dama che attava il cavaliere di falsità andando anche a scavare nel suo passato, cosa che aveva fatto andare su tutte le furie Rocco che aveva maledetto il giorno in cui l'aveva incontrata. Secondo Gemma, Rocco fingeva di essere single: “Mi sono arrivate segnalazioni, è un grande cafone e maleducato" dichiarò al tempo la Galgani davanti ad un cavaliere fuori di sè.

E sempre su Gemma ha dichiarato: "Lei cerca di conoscere altri uomini ma è un percorso già visto", per il cavaliere dunque non c'è margine per vedere un happy end per Gemma Galgani.

Al contrario lui si dice innamoratissimo e orgoglioso della nuova compagna: "Lei è una donna fantastica, lei riesce a gestire una persona come me, io sono dinamite, lei riesce a gestirmi...è amore".