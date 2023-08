Uomini e donne, Rosa Perrotta sempre più innamorata: la dolce dedica al suo Pietro

Stesi su una spiaggia bianca, mano nella mano, un drone li sorvola e raccoglie delle immagini cariche d'amore. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono sempre più innamorati e lo gridano al mondo intero.

Dopo il post pubblicato in occasione dell'anniversario della coppia, dove l'ex tronista aveva scritto: "Mi merito un amore che si chiami Pietro", dalla campana arriva un'altra dedica piena d'amore: “Non c’è un giorno in cui tu sarai al secondo posto.” O così,o niente. Video che ha catturato in pochissimo tempo migliaia di visualizzazioni.

I momenti bui attraversati dalla coppia sono oramai un lontanissimo ricordo. Sei anni d'amore, due figli "e non è cambiato niente". Tra i due c'è grande passione e complicità e lo vedono anche i followers che seguono i due dal loro primo incontro, nel salottino di Uomini e donne quando lei sedeva sul trono e lui era sceso per corteggiarla.