Problemi dopo il parto: Rosa Perrotta ora riabbraccia il figlio

"Finalmente ho ricominciato a respirare", l'ex tronista Rosa Perrotta racconta ai followers il secondo incontro più bello della sua vita ovvero il momento in cui ha potuto avere tra le sue braccia il suo secondogenito Mario Achille, nato dalla relazione con Pietro Tartaglione. Il piccolino, dopo il parto è stato infatti tenuto in osservazione per essere poi riconsegnato a mamma Rosa.

L'ex tronista ha racontato infatti i momenti di appressione vissuti dopo la nascita del fratellino di Dodo che ora, fortunatamente sono acqua passatta. Il piccolino è infatti tornato a casa dove è stato travolto dall'affetto del fratello e di tutta la famiglia.

"Questa foto l’abbiamo scattata a poche ore dalla sua nascita - si legge nel post - Dopo aver passato le prime ore della notte separati, finalmente la mattina presto me lo hanno portato in camera dicendomi che era tutto ok, che avrei potuto tenerlo sempre vicino a me da quel momento in poi. Ho ricominciato a respirare da allora. Lui aveva pochissime ore di vita e io ero stata operata da poco. Il secondo incontro più bello della mia vita".

Non è chiaro quali siano le problematiche che Rosa, già mamma di Domenico, si è ritrovata ad affrontare dopo il parto. Di certo c'è che il peggio ora è passato.