Uomini e donne, Alessio e Samatha separati: "Basta fake per fare soldi"

L'ex corteggiatore non ci sta e dopo l'uscita di alcuni articoli che parlano di una rottura con la tronista curvy, sbotta sui social e invita i followers a non credere ai titoloni acchiappa click pubblicati in rete

Metti un week end lontani, metti che la storia è nata sotto i riflettori e il gioco è fatto: la storia da favola passa a rottura lampo.

Nelle ultime ore l'ex tronista curvy e il suo compagno Alessio Ceniccola sono stati oggetto di numerosi articoli usciti sul web dove viene messo in dubbio il prosieguo della storia tra i due. Articoli che sono stati smentiti dai diretti interessati e dai quali hanno preso le distanze: "Con Samantha non è successo nulla, lei sta a Sapri a casa, io sono rimasto a Roma - ha spiegato l'ex corteggiatore - non c'è niente, tutto bene, non ci sono problemi".

Nonostante la sua solarità e la sua pacatezza Alessio è sbottato contro i giornali che hanno fatto uscire queste fake news: "Se devono fare il lavoro loro, lo facessero in modo corretto senza bugie, non dite caxxate per fare i soldi - ha dichiarato sui social - Va bene tutto ma per fare 3 euro a post. Sto incaxxato nero, tutte ste pagine lucrano su di voi che fate swipe up per leggere gli articoli".

Sulla stessa linea anche Samantha che ha pubblicato alcuni screen dove ha puntualizzato come un "Torno qualche giorno a casa per stare un po' con la mia famiglia" abbia scatenato una serie di fake news dalle quale si dissocia.