Uomini e donne, Jessica contro Davide: i retroscena della rottura

La fine della storia tra l'ex tronista e il barman comasco lascia degli strascichi pesanti. Lei pubblica sui social degli screen che alcune follower le hanno segnalato e che dimostrano come lui sentisse altre donne mentre stava con lei

Spuntano dei retrosceni inedita sulla fine della storia tra Jessica Antonini e Davide Lorusso. Se inizialmente l'ex tronista aveva raccontato di essere stata piantata in asso senza un perchè ora spuntano delle segnalazioni che testimoniano la poca trasparenza dell'ex corteggiatore.

In molte followers hanno infatti mandato degli screen di conversazioni alla Antonini che rivelano come Lorusso, durante la loro relazione, si intrattenesse a messaggiare con altre donne e questo sarebbe il retroscena più "pubblicabile" racconta sui social dalla romana."Menomale che io mi ammazzavo per difenderlo", scrive la tronista, digustata da quanto le è stato riferito.

Nel frattempo lui ha provveduto a togliere dal suo profilo Instagram tutte le foto con la Antonini e le ha inserito tutta una serie di scatti della sua attività di barman. Sarà finita qui? Per quello che è emerso sino ad oggi, potrebbe non essere così.