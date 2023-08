Uomini e donne, evacua con la porta aperta e la coppia si dice addio: chi sarà l'incivile?

"Una coppia di Uomini e Donne è durata due giorni perché a detta di lei, costui nella camera d’hotel ha fatto la c*cca e rumori vari mentre evacuava con la porta aperta". A lanciare l'indiscrezione attraverso i social è Deianira Marzano. Un episodio molto intimo, ma che rasenta anche il trash, sarebbe alla base della rottura flash tra una delle ultime coppie uscite dal programma Mediaset; indiscrezione rivelata dalla lei della coppia.

Dopo la pubblicazione della stories di Deianira è partita la "caccia al colpevole" e l'attenzione è ricaduta sulla coppia formata da Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, durata il tempo di una registrazione a Verissimo. E, a tal proposito, il primo a prendere le distanze è stato proprio l'ex cavaliere scelto da Nicole Santinelli e che proprio durante il trono si era distinto per i suoi modi galanti.

"Non mi passerebbe per la testa di lasciare la porta aperta in quella situazione neanche dopo 10 anni di convivenza, figuriamoci all’inizio - ha dichiarato in una stories Carlo Alberto Mancini - A me rispetto ed educazione sono state insegnate, per fortuna. Però tra tutte le insinuazioni (false, dalla prima all’ultima), questa è la più divertente".

Sarà Luca Daffrè?

Ammesso e non concesso che dica il vero, l'attenzione si sposta su un'altra coppia, durata pochissimo, e finita in malo modo, ovvero quella formata da Luca Daffrè e Alessandra Somensi. In effetti la loro fine è stata così nonsense che verrebbe da pensare che a monte ci potesse essere un motivo come quello spifferato da Deianira Marzano.