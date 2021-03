Uomini e donne, Sabina e Claudio dopo la scelta: "Gemma faceva il tifo per noi"

Complici e affiatati hanno coronato il loro sogno d'amore uscendo insieme dal programma. I due protagonisti del Trono over si sono raccontati in una diretta social

Dopo poche settimane di frequentazione Sabina Ricci e Claudio Cervoni decidono di fare il grande passo ovvero quello di uscire dal programma per viversi al di fuori dalle telecamere. Lei, dama del Trono over, per un lungo periodo è stata protagonista di un triangolo amoroso con Biagio e Gemma Galgani tanto che tra le due non sono mancate frecciatine e provocazioni. Lui è un volto nuovo del programma. Appena entrato ha messo gli occhi su Sabina ma qualche tentennamento di troppo aveva portato la romana a prendere le distanze. Il coinvolgimento l'ha però portata sui suoi passi e a dare una possibilità al cavaliere che nei giorni scorsi ha deciso di mettere un punto importante alla loro storia.

Claudio ha infatti raccontato di un importante cambiamento a livello lavorativo, che lo porterebbe a spostarsi da Roma, ecco che ha chiesto alla dama di accompagnarlo al locale e, a sorpresa, l'ha invitata ad uscire insieme dal programma.

Spenti i riflettori e accese le luci della vita reale i due si sono mostrati molto affiatati e in una recente diretta Instagram con Fralof si sono raccontati.

Con l'occasione Sabina smentisce la rivalità con Gemma e anzi rivela di aver stima della dama torinese: "Forse lei si è sentita messa da parte da Biagio, ma parlare di rivalità...negli ultimi mesi il nostro rapporto è cambiato molto ed ha fatto il tifo per noi", ha raccontato la romana.

"Ha un caratterino un po' così ma l'ho sempre stimata - racconta Claudio relativamente al momento in cui ha capito che Sabina fosse la donna giusta per lui - con lei sono andato un attimo in protezione e quando lei mi ha allontanato ho sentito che mi mancava, ho capito che era importante per me".

"Il nostro valore aggiunto? Ridiamo molto. Tra noi basta uno sguardo", ha raccontato la dama romana.

Non è ancora iniziata una convivenza tra i due ma: "Ci viviamo non ti dico h24 ma stiamo lì", sottolinea Claudio.