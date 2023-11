Uomini e donne, ex dama prende le distanze: "Lo studio è un'arena, non ci tornerei"

Sabina Ricci si fece conoscere come dama del Trono over. La sua partecipazione risale all'epoca Covid. Spesso al centro di dibattito trovò l'amore nella frequentazione con Claudio, cavaliere con il quale decide di uscire dal programma ma la frequentazione naufragò a breve. La dama, durante una diretta social con Fralof ha fatto un'analisi, a bocce ferme, su come è cambiato il programma negli anni e si pone delle domande.

In particolare, l'ex dama fa una riflessione sul fatto che alcune coppie, consolidate, temporeggiano e invece di uscire rimangono ancorati alla sedia: "Quando ho iniziato la storia con Claudio - spiega - ci ho discusso, ci siamo lasciati, poi però via, ci sono pressioni per uscire perchè lo scopo è quello a meno che adesso non è cambiato e piace di più il discutere, la litigata, piuttosto che il formarsi della coppia".

Sabina rivela di seguire il programma solo perchè c'è Aurora (Tropea), dama spesso sotto attacco: "Aurora è un massacro, è un'arena tutti i giorni, io le voglio bene - sottolinea - A volte è anche lei, potrebbe evitare determinate situazioni però io non ci arriverei a una cosa del genere perchè io mi alzo e spacco la sedia in testa a qualcuno [...] Ora hanno fatto fronte comune contro di lei".

Nonostante Sabina abbia fatto un bel percorso, non ci tornebbe: "In questo momento non lo rifarei. Io sono stata benissimo, mi sono divertita, ora lo vedo un po' diverso - spiega - È un continuo attacco reciproco, se vai in un programma del genere ci vai con uno scopo, se devi stare tutto il giorno a combattere con tutto il resto del mondo, non ce la farei. Io non ho subito certi attacchi.