Uomini e donne, Sabrina Ghio mamma bis: il dolce annuncio sui social

Torna a sorridere Sabrina Ghio dopo un anno difficile, segnato da problemi di salute. L'ex tronista ha infatti pubblicato un dolce video sui socal dove ha rivelato di essere in dolce attesa. Per la romana si tratta della seconda gravidanza e nel dare l'annuncio ai follwers ha coinvolto anche la primogenita Penelope e il compagno e futuro papà Carlo.

Separatasi dall’immobiliarista Federico Manzolli (padre della primogenita Penelope), la 36enne da un paio d'anni fa coppia fissa con Carlo Negri, 30enne originario di Caserta. Nell'agosto scorso l'ex allieva di Amici aveva anche condiviso la romanticissima proposta di matrimonio ricevuta dal compagno.

Relativamente alla seconda gravidanza la Ghio non ha dato dettagli sul nascituro ha semplicemente esternato tutto l'amore che lei la sua sorellina e il papà provano per lei/lui: "Siamo qui per costruire con te le basi del nostro sogno, perchè tu per noi sei forza e sei occhi illuminati d'amore..."