Uomini e donne, Sabrina Ghio attaccata sui social dopo l'operazione: "Ognuno mostra il suo dolore come vuole"

Ancora non ha rivelato i motivi che l'hanno portata a sottoporsi ad un intervento chirurgico ma, com'è normale, è stata sommersa di messaggi di followers preoccupati ma anche da chi le contesta il fatto che si sia mostrata in barca il giorno prima dell'operazione

A qualche giorno dall'intervento al quale si è sottoposta, l'ex tronista ed allieva di Amici Sabrina Ghio è tornata sui social per fare un po' di chiarezza. La romana non ha ancora svelato i motivi che l'hanno portata a finire "sotto i ferri" ma al tempo stesso è stata sommersa da messaggi d'affetto da parte dei followers.

Dimostrazioni d'affetto misto attacchi da parte di haters che le contestano come qualche ora prima dell'intervento si fosse mostrata con il cappello alla moda, sorridente, "tette all'aria", in barca. L'ex tronista ha spiegato che: "Ognuno mostra il suo dolore come vuole...Dietro a questa foto c'è un mondo di paure, di mesi di incertezze, di notizie nascoste, di avvenimenti brutti, un mondo di paure per mia figlia, per me stessa, per la mia salute, per la mia stabilità emotiva e mentale, si nasconde una ragazza fragile".

"Voi avete il puntato il dito perché lì arriva l'invidia - sottolinea - Due giorni dopo ho postato la foto sul letto d'ospedale per evitare il pregiudizio, si giudica subito e non va bene. Ci sono leoni da tastiera pronti a sfogare la loro rabbia". Tra una settimana avrà l'esito della biopsia e come ha dichiarato lei stessa sui social: "Voglio vivere questa settimana al meglio".