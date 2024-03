Uomini e donne, salta la messa in onda per fare spazio ad Amici

Oggi, venerdì 22 marzo, Uomini e donne non andrà in onda. Il palinsesto Mediaset prevede infatti che alle 14.45, su Canale 5, venga trasmesso uno speciale di Amici 23 in vista dell'inizio della fase Serale del programma, prevista per sabato 23 marzo.

Il talent show Mediaset, condotto da Maria De Filippi, debutterà in prima serata il 23 marzo ed oggi, i telespettatori potranno vedere i 15 allievi ammessi al Serale in uno speciale che ripercorrerà il loro percorso all'interno della scuola.

Anche negli anni passati era stata fatta questa variazione di palinsesto.

Uomini e Donne, tornerà quindi in onda lunedì 25 marzo, alle 14.45, e con ogni probabilità sarà trasmessa l'attesa scelta di Brando che, stando alle anticipazioni, ha scelto di concludere il suo percorso al fianco di Raffaella.