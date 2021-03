Uomini e donne, Teresa Di Cillia preoccupata per il marito Salvatore positivo al coronavirus

Sono momenti difficili per la coppia nata nel salottino Mediaset. Mentre l'ex tronista si trovava in convalescenza per un intervento al cuore, la scoperta della positività del compagno

É una vera e propria doccia fredda quella che si è abbattuta in questi giorni in casa Di Carlo. Mentre la moglie Teresa Cilia era in convalescenza per un intervento al cuore al quale si era sottoposta a Roma, l'ex corteggiatore (e oggi marito) Salvatore è risultato positivo al Covid-19.

Al momento la siciliana non ha sintomi mentre come ha raccontato la stessa sui social, il marito ha una brutta tosse. Vista la situazione i due si trovano isolati nella stessa casa, in attesa del risultato del tampone al quale si è sottoposta Teresa. A differenza della moglie, il giovane calciatore non ha rilasciato alcuna dichiarazione sui social in merito al suo stato di salute.

"Vi ringrazio per i messaggi arrivati ieri - dice Teresa tra le Instagram Stories ai suoi oltre 600mila followe - ci sta che io oggi sia in ansia per tutta questa storia, soprattutto perché ho subito un intervento da poco. Purtroppo non ci voleva, ma quando arriva il virus bisogna affrontarlo con la massima calma, altrimenti è peggio. Per ora Salvo sta sempre uguale, ha tosse. Io al momento non ho sintomi. Sono chiusa in stanza, esco solo per cucinare. Per fortuna abbiamo due bagni, ma siamo in attesa del tampone".