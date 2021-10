Uomini e donne, Samantha e le nuove rivelazioni su Alessio: "Torna l'amaro in bocca"

Sono trascorsi un paio di mesi dalla rottura, quasi a sorpresa, tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola. Una rottura che ha provocato una serie di strascichi a livello social dove tutti cercavano la verità e i diretti interessati rispondevano con mezze dichiarazioni. Oggi l'ex tronista curvy è tornata sulla cosa dando una sua versione dei fatti. L'occasione è stata un'intervista rilasciata al magazine Uomini e donne.

“La nostra rottura credo abbia fatto parecchio scalpore perchè non se l’aspettava nessuno, me compresa - ha dichiarato - Dall’esterno sembrava che eravamo indivisibili, due persone legate da un forte amore e anche io pensavo fosse così. Siamo stati travolti da una forte differenza caratteriale da cui si è delineata una diversità nella gestione di discussioni e di problemi".

E sul come è stata affrontata la situazione da entrambi, l'ex tronista ha dichiarato: "All’inizio ce la siamo dovuta vedere con l’orgoglio, l’istinto e l’impulsività. Per questo è frenata ogni cosa in maniera irreversibile. Sono stata davvero innamorata di Alessio. I sentimenti sono iniziati a fiorire già a Uomini e Donne e ricordo che tutto è cambiato grande ad un abbraccio in una puntata. In quell’occasione mi sono sentita a casa, ho provato una sensazione di infinito, di eterno, di per sempre e sono certa che anche per lui è stato così. Eravamo avvolti da una magia incontrollabile che è durata il primo mese. Credo che ricorderà per sempre sia il primo mese da favola che questa delusione enorme".

Samantha non nega di provare amarezza sull'accaduto: "Mi è rimasto l’amaro in bocca e una parte di me continuerà a pensare per il resto della vita che c’è stato un grande spreco di sentimenti a causa dei nostri caratteri - sottolinea - Mi baso anche sui fatti e Alessio non ha mai fatto nulla per recuperare la situazione. Uscita dal programma credevo davvero che avremmo costruito insieme una famiglia, che lui avrebbe portato i nostri figli allo stadio la domenica. Ero convinta che per nulla al mondo ci saremmo lasciati, per me è stato un amore fortissimo”.