Uomini e donne, tra Samantha e Alessio è guerra social: volano stracci

Cosa ci sia all'origine della loro rottura ancora non è ancora chiaro. La "bomba" è scoppiata dopo l'uscita di alcuni scatti equivoci che immortalavano l'ex corteggiatore Alessio Cennicola in compagnia di una mora che non era la sua compagna, Samantha Curcio. Dopo che la tronista curvy ha difeso il suo uomo dagli attacchi dicendo di conoscere la donna in questione sono partite una serie di stories sui social che lasciano intendere che alla base della rottura non ci sia solo uno scatto fuori luogo.

L'invito all'ex tramite i social

Dopo che molti followers hanno segnalato a Samantha come il suo ex si fosse presto ripreso in fretta e si stesse dando alla pazza gioia in vacanza con gli amici, lei è intervenuta chiedendo che non le venissero più inoltrare certe informazioni perchè non era più affar suo: "Alessio è un ragazzo single ed è libero di svolgere la vita come che gli pare. Le nostre vite si sono separate per cui ognuno va per la sua strada". Al tempo stesso però ci ha tenuto a precisare come ognuno è libero di avere la propria concezione di rispetto. Contenuto di una stories che poi, dopo poco tempo ha deciso di cancellare: "Non ho bisogno di spiattellare la mia storia su Instagram - ha sottolineato - se non per il rispetto di chi mi segue. Se sono arrivata a farlo è perchè è stato impossibile fare diversamente". E ha lanciato un messaggio diretto al suo ex: "Quando poi vorrai spiegare il perchè siamo dovuti arrivare a tanto, io sarò ben felice di ascoltarti".

Pronta la risposta del romano che ha messo in discussione il fatto che la sua ex abbiamo pubblicato e cancellato una stories solo perchè a caccia di consensi e si è mostrato alquanto risentito sull'appello al rispetto avanzato dall'ex tronista. A questo punto viene da chiedersi, ma quali saranno mai i motivi non ancora resi noti della rottura di due che sembravano essere innamoratissimi?