Uomini e donne, Samantha Curcio è dottoressa in Giurisprudenza

Parallelamente al suo percorso di tronista mostrava spesso sui social la sua vita da studentessa universitaria che, ad un passo dalla Laurea Magistrale in Giurisprudenza, condivideva ansie ed emozioni pre e post esame. Un percorso che proprio oggi, giovedì 5 maggio, si è concluso: Samantha Curcio è dottoressa in Giurisprudenza.

L'ex tronista ha voluto condividere il momento sui social raccontando come: "Ho pianto, ho avuto paura, alcune volte neanche trovavo la soluzione, ma non ho mai e sottolineo mai pensato che questo giorno non sarebbe arrivato - scrive in un post a corredo di alcune immagini post proclamazione - Non sentitevi mai indietro, mai sbagliati, non siate i nemici di voi stessi, non siate troppo severi nel giudicarvi e, con tutta la determinazione che ora non credete di avere, prendetevi quello che volete dalla vostra vita".

Tra i primissimi commenti a corredo del post è arrivato quello dell'amico e compagno di avventura negli studi Mediaset Giacomo Czerny: "Te la meriti", a cui hanno poi fatto seguito Giovanna Abate e ancora Martina Grado, e Davide Donadei.