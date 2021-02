Uomini e Donne, Samantha show: la tronista curvy (già) bacchetta i suoi corteggiatori

L’inizio del percorso di Samantha Curcio mette subito in luce una delle sue peculiarità ovvero carattere e franchezza. Balla con Roberto e mette subito i puntini sulle i con Francesco, autore di un messaggio poco carino

Dei dieci corteggiatori scesi per l'appuntamento al buio nessuno se l'è data a gambe levate e per la tronista curvy Samantha Curcio questo è già un piccolo traguardo. Nel primo giro di presentazioni rimane colpita da Roberto, l'ingeniere pugliese, impiegato nella ricerca scientifica. Con lui Samantha rompe il ghiaccio e si lancia in un ballo.

Meno gradito è invece il messaggio di Francesco che se ne esce con un "rimettiti in pista" che la tronista reputa fuori luogo, nonostante il corteggiatore cerchi di dare una sua personale interpretazione alle parole.

Per quella che si difinisce l'anti Angela Nasti è indubbiamente un inizio tutto pepe.