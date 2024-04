Uomini e donne, dopo la rottura con Roberta Giusti nuovo amore per l'ex corteggiatore

L'estate scorsa hanno annunciato il loro addio attraverso i social dopo poco più di un anno di relazione e nelle scorse ore lui, Samuele Carniani, condivide una foto con una nuova donna al suo fianco, indizio inequivocabile di una relazione in corso, mentre lei, Roberta Ilaria Giusti si trova in Francia con amici.

L'ex corteggiatore, e scelta, volta quindi pagina mentre l'ex tronista ancora non si è mostrata al fianco di qualcuno, anche se un'uscita con amici, dove era presente anche Luca Salatino, suo ex corteggiatore aveva lasciato pensare che tra i due potrebbe essere in corso una frequentazione.

La storia tra Samuele e Roberta aveva avuto molto seguito tanto che per mesi, dopo la loro rottura, lei si era trovata spesso a rispondere a domande di fans che speravano in un ritorno di fiamma ma, a quanto pare, non c'è margine di ripresa del rapporto.

Della nuova fiamma di Samuele Carniani si sa poco o nulla. Il suo nome è Letizia, e da quanto si riesce a carpire dai social è di Arezzo come l'ex corteggiatore e studia all'università di Firenze.