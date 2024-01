Uomini e donne, Sara Affi Fella svela la data del matrimonio con il suo bomber

Sara Affi Fella è passata alla storia di Uomini e donne come colei che ha preso in giro la redazione fingendosi alla ricerca dell'amore quando invece un fidanzato già ce l'aveva e frequentava durante il trono con la complicità dei genitori. Da allora è passato qualche anno e oggi la partenopea è pronta al grande passo al fianco di Francesco Fedato, calciatore della Lucchese, padre di suo figlio Tommaso.

Qualche mese fa, l'attaccante veneziano le aveva chiesto di spostarlo e lei aveva accettato la proposta. Ora, in un box domande su Instagram, l'ex tronista ha svelato qualche indiscrezione del suo grande giorno che sarà a giugno 2024.

"Tutto inizia a prendere forma - ha scritto sui social Sara Affi Fella - Sono contenta di quello che stiamo preparando, non è facile organizzare il tutto a distanza, ma per fortuna sono in ottime mani."