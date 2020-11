Uomini e donne, Maria De Filippi si sbottona su Saul: "Un paraculo, ti fidi di uno così?" (VIDEO)

Quando le situazioni si fanno complicate, interviene Queen Mary. L'occasione la crea il triangolo Daniela-Riccardo-Saul. I tre si trovano uno davanti all'altra per raccontare le evoluzioni della loro frequentazione. Daniela vede Saul e lo bacia ma poi vede Riccardo e l'epilogo è lo stesso. I due cavalieri ne vengono a conoscenza in puntata e non sembrano così scossi dall'accaduto tanto che interviene anche Gianni dicendo: "Siete impassibili come non ve ne fregasse nulla".

Daniela inizialmente non dà molto peso alla cosa ma ad aprirle gli occhi è la padrona di casa, che la invita a riflettere soprattutto sull'atteggiamento di Saul. "Io non ho dato un’esclusiva a Daniela ma da lei sono molto preso a livello mentale", sottolinea il cavaliere che poi si arrampica un po' sugli specchi spiegando che come Daniela frequenta Riccardo, e lo bacia, non vede perchè lui debba rifiutare i numeri da Giulia e Veronica, dame alle quali inizialmente era parso interessato.

Maria De Filippi su Saul: "Un paraculo"

"Io non riesco a fidarmi al 100% di lui", spiega Daniela che si trova poi a riflettere sulla ricostruzione della situazione fatta da Maria De Filippi: "Ti sta dicendo, mi piace, ma vedo come va a cena; poi si aggrappa ad un regolamento, poi dice che non conosceva bene i meccanici...a te non viene da dire guarda questo com'è para....? Tu ti fidi di uno così?"