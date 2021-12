Uomini e donne, Andrea Nicole ha scelto: in studio scoppia il putiferio

Che la tronista fosse vicina alla scelta non è una novità ma le anticipazioni uscite sul web sulla registrazione avvenuta ieri, martedì 30 novembre, hanno lasciato tutti a bocca aperta. Andrea Nicole ha scelto Ciprian ma la scelta non è stata quella canonica con le due poltrone a centro studio e i petali che scendono.

Andrea Nicole si è infatti presentata in studio con Ciprian Aftim raccontando quello che è successo poche ore prima, scatenando le ire dello studio. Il corteggiatore è infatti riuscito a scoprire dove alloggiava la tronista e si è presentato alla porta senza avvisare la redazione. Lei l'ha lasciato entrare e hanno passato la notte insieme. Parole che hanno portato Gianni e Tina a scagliarsi duramente contro la "coppia". Sono stati definiti “stronzi”, “disonesti”, “fasulli” e Sperti si è anche detto molto deluso dal comportamento di lei. Parole che hanno ferito la tronista che è scoppiata a piangere.

Da Andrea Nicole a Ciprian. Il corteggiatore ha raccontato che quando ha portato l’albero di natale a casa della tronista ha abbassato la benda leggendo il nome di un bar nelle vicinanze da qui una rapida ricerca su Google che l'ha portato alla residenza della tronista.

Se lo studio è insorto, la conduttrice è rimasta in silenzio limitandosi a dire di esserci rimasta male per quanto accaduto e che poteva semplicemente raccontare l'accaduto. Senza parole anche l'altro corteggiatore, Alessandro. Non resta che mettere attendere la messa in onda della puntata per conoscere tutti i dettagli dell'accaduto.