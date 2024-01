Uomini e donne, (l'insolita) scelta di Cristian è Valentina: il video

Il trono di Cristian arriva ai titoli di coda e il finale è davvero inaspettato perchè si è svolto con un fuori programma. Niente sedie rosse a centro studio ma una scelta "solitaria" come era trapelato dalle anticipazioni.

Tutto parte da una sorpresa che il tronista decide di fare alla sua scelta. Un'autista arriva sotto casa di Valentina, le viene recapitato un pacco e le viene chiesto di prepararsi. La ragazza, vestita in abito elegante, sale in auto e viene accompagnata in una location da sogno, ad attenderla c'è Cristian.

Il tronista prepara un video con tutti i passaggi del suo percorso con la corteggiatrice. Ma le sorprese non finiscono qui, il tronista e la corteggiatrice si ritrovano a centro studio ma lo studio è vuoto. Cristian legge una lettera a Valentina al termine della quale le comunica che lei è la sua scelta.

I due scoppiano a piangere e si stringono in un abbraccio, scendono i petali: "Dalla prima esterna è stato un colpo di fulmine - dichiara Valentina - a volte però non mi sentivo così forte, non sapevo come sarebbe andata ma ad oggi dico che ho fatto bene".

"Ero arrivato ad un punto che non ce la facevo più - dichiara il tronista - pensavo solo ad una persona (Valentina) e non avevo più necessità di andare avanti, non ce n'era bisogno".