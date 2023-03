Uomini e donne, Federico Nicotera ha scelto: le anticipazioni

È arrivato il momento della verità anche per l'ingegnere aeronautico Federico Nicotera. Al termine di un percorso di up e down il romano ha scelto. Nelle scorse ore è stata infatti registrata la puntata della scelta che era in programma ancora la scorsa settimana ma che è slittata poi in seguito allo stop delle trasmissioni Fascino a seguito della morte di Maurizio Costanzo. Tra la studentessa di Scienze Economiche e Politiche Europee e la store manager di un negozio di abbigliamento (licenziata per le troppe assenze) la scelta del romano è ricaduta su Carola e lei ha detto Sì.

Chi è Carola Carpanelli

Come trapelato dalle anticipazioni sull'ultima registrazione del programma, la scelta di Federico Nicotera è Carola Carpanelli, 21enne, varesotta, un laurea alle porte. Capelli biondi e ricci, ha dato del filo da torcere al tronista che spesso è sembrato "correre dietro" ai "capricci" della 21enne, spesso protagonista di episodi e prese di posizione a volte discutibili.

Quando andrà in onda

Non è stata ancora annunciata la data della messa in onda ma calcolando la registrazione delle scorse ore è molto probabile che venga trasmessa già nei prossimi giorni, probabilmente venerdì 10 marzo.