Uomini e donne, Luca Daffrè ha scelto: quando va in onda e anticipazioni

Luca Daffrè ha scelto. Tra Alessandra, Alice e Camilla la scelta è ricaduta nella corteggiatrice con la quale è nato subito un feeling, ovvero Alessandra.

Chi è Alessandra Somensi

Alessandra Somensi ha 28 anni, è figlia unica e viene da Milano. Aspirante avvocato pensare, ha deciso di cambiare vita dall'oggi al domani. Negli ultimi anni ha infatti deciso di lasciare il "nido" di Senago, piccolo paese alle porte della metropoli, per coltivare la sua passione per il mare e per le onde. Nel 2019, ha infatti iniziato a fare surf, passione condivisa con il tronista, e da lì ha deciso di lasciare l'Italia per il Centro America dove è rimasta per 90 giorni. Al suo ritorno in Italia, si è buttata nell'avventura di Uomini e donne, dove è entrata in punta di piedi ma ha saputo subito farsi spazio nel cuore del bel trentino.

Con la sua bellezza misto goffaggine ha catturato l'attenzione del tronista con il quale ha avuto anche qualche scontro legato al suo essere introverso. Dalle incomprensioni al bacio delle ultime puntate che a quanto pare ha dato le giuste conferme al tronista che ha quindi deciso di uscire dal programma insieme a lei.

Per Luca Daffrè un epilogo diverso rispetto alla precedenti esperienze a Uomini e donne dove si era presentato come corteggiatore di Teresa Langella prima e Angela Nasti poi.

Quando andrà in onda

Secondo quanto trapelato dal web, la puntata della scelta è stata registrata nelle scorse ore e sarà trasmessa settimana prossima, in linea con quello che è il programma di fine stagione, anticipato di una quindicina di giorni rispetto al passato.