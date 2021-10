Uomini e donne, Matteo ha scelto: quando va in onda la puntata e cosa c'è da sapere

Arriva a sorpresa la scelta di Matteo Fioravanti. Epilogo a sorpresa nell'ultima puntata registrata di Uomini e Donne. Secondo le indiscrezioni uscite dalla rete, il tronista romano ha deciso di scegliere su consiglio dell'autrice Raffaella Mennoia e provare a vivere la storia lontano dalle telecamere.

Chi ha scelto Matteo Fioravanti

Matteo elimina Francesca e Valentina e sceglie Noemi. E lo fa in lacrime. Una scelta flash che ricorda un po' quella di Jessica Antonini, che pazza di Davide Lorusso decide di sceglierlo e chiudere anzitempo la sua avventura nel dating show.

Ma chi è Noemi? Classe 2000, napoletana, lavora come parrucchiera in un salone nella sua città. Il corteggiamento tra i due è durato appena due mesi per poi sfociare in amore.

Quando va in onda la scelta

Dovranno però attendere i telespettatori in quanto la messa in onda della scelta potrebbe essere non prima di novembre in quando devono essere smaltite quattro registrazioni. Com'è noto, infatti, le scelte vengono registrate con anticipo rispetto alla messa in onda e sono le talpe presenti nel pubblico in studio a rivelare come vanno le cose anzitempo.

In basso, una foto di Noemi Baratto, ovvero la scelta di Matteo Fioravanti