Uomini e donne, Matteo Ranieri ha scelto: le anticipazioni

Nell'ultima registrazione di Uomini e donne, il tronista Matteo Ranieri ha concluso il suo percorso. L'esperienza sul trono del giovane ligure non è stata per nulla semplice. Più volte si è trovato ad un passo dall'abbandono perchè si sentiva preso in giro dalle sue corteggiatrici, interessate più al contesto che alla sua persona.

Questo sino all'arrivo di Valeria, la 25enne campana di Casoria che ha saputo farsi spazio in un trono che sembrava andare a senso unico, quello di Federica, la giovane mamma miss.

L'arrivo di Valeria, a trono già avanzato ha rimescolato le carte a tal punto da portare Matteo a sceglierla. Ebbene sì, la giovane laureata in Economia è la scelta di Matteo Ranieri. Questo è quanto emerso dalle anticipazioni che nelle scorse ore sono state pubblicate sul web in attesa della messa in onda della puntata.