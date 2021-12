Uomini e donne, Roberta annuncia la scelta: le anticipazioni

Nell'ultima registrazione di Uomini e donne, la giovane tronista Roberta Giusti avrebbe annunciato di essere prossima alla scelta.L'indiscrezione arriva dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. La scelta ricadrà tra Luca Salatino o Samuele Carniani.

Il pubblico sembra parteggiare per Samuele, il classico bravo ragazzo, anche se in molti sono convinti che Roberta opterà per Luca.

Durante l'ultima registrazione Roberta Giusti si sarebbe quindi detta pronta alla scelta e con lei di fatto si chiuderà questa prima parte di stagione che ha visto un tronista cacciato per aver violato il regolamento, un altro che ha scelto frettolosamente e un'altra che, stando alle anticipazioni, ha beffato la redazione.