Uomini e donne, Barbara e il "cavaliere con la barba" arrivano allo scontro: "Non sono un tuo alunno"

Nessuno poteva immaginare che la conoscenza tra Barbara De Santi e Federico, l'avvocato sardo, naufragasse in così breve tempo e in questi modi. A centro studio è andato in scena un siparietto per nulla pagato dove la dama e il cavaliere se ne sono dette di ogni. Un confronto peraltro disatteso perchè nato dalle non risposte di Federico ai messaggi e alle chiamate della dama.

Lui non risponde al telefono ma chiede un confronto in studio che parte con il piede di guerra. Il problema tra i due non è solo la barba, ostacolo di conoscenza per Barbara sin dal primo istante. Il cavaliere definisce Barbara: "una donna molto sovrastruttura, molto rigida, molto attenta che tutti la riconoscessero durante la loro uscita". Racconta inoltre di aver ricevuto "un papiro di 16 righe" e delle chiamate alle quali non ha risposto perchè: "non avevo niente da dirle".

E ancora: "Io non ci sto ne a tagliarmi la barba nè a fare quello che vuole lei quando vuole lei" e la definisce "una donna ossessionante, una bambina di 12 anni nel corpo di una donna". Parole che mandano su tutte le furie la dama: "Non voglio più sapere di te, hai fatto la tua sceneggiata, hai avuto il tuo momento di gloria? Non ti interesso, chissà perchè hai scritto, me lo sto chiedendo...L'educazione te l'hanno insegnata in casa?" e lui replica: "Guarda che non sono un tuo alunno. Tu hai bisogno di un uomo che modelli a tua immagine e somiglianza". Tra i due non c'è margine di ripresa e anzi, lui raccoglie l'invito ad uscire di Aurora. Invito che crea polemiche in studio.