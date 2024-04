Uomini e donne, Gaia reclama attezioni e Daniele la "rimette a posto": "Non fare più ste sparate"

È sicuramente un momento molto frizzantino per Daniele Paudice che nel giro di poche esterne si trova sempre più spesso a parare i colpi delle sue corteggiatrici. Prima Valery e ora Gaia che gli fa una piazzata in camerino reclamando più attenzioni. Il tutto nasce dall'esterna di Daniele e Marika tra i quali sembra esserci una bella chimica. Il tronista, quasi divertito, dalla situazione invita Gaia a non cercare il pretesto per discutere perchè, a suo motivo, in questa uscita, non ce n'è proprio motivo.

Gaia cerca rassicurazioni e il tronista sottolinea come non ne abbia bisogno perchè lei gli interessa non solo perchè è bella, ma perchè le piace come persona. Parte poi un battibecco tra corteggiatrici in studio dove Daniele sembra un po' prendere in giro Marika.

Ma non manca la "tirata" d'orecchie per Gaia accusata di essersi posta in maniera aggressiva, senza motivo: "Sono inca**ato con te perchè abbiamo sprecato un'esterna dove potevamo fare altro e invece sei venuta in camerino a litigare senza motivo". La corteggiatrice sottolinea che lei era alla ricerca di rassicurazioni ma il tronista continua a non vedere ragioni.