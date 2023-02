Uomini e donne, violento scontro tra Ida e Riccardo: "Mi sono salvata! Ora vivo"

Era inevitabile ma mai si pensava che due ex innamorati potessero rendersi protagonisti di una scontro così acceso. L'incontro in studio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha dato vita ad una scena molto forte e carica di rabbia. Il diverbio è nato dopo che la parrucchiera è tornata nel salottino Mediaset per raccontare i primi mesi di relazione con il fidanzato Alessandro Vicinanza.

Già l'atteggiamento di Guanieri, all'ingresso in studio della coppia, è sembrato poco accomodante. Il cavaliere si è infatti presentato seduto nel parterre maschile con dei pop corn in mano e subito si è inserito nei discorsi suscitando l'ira della ex dama.

“Ti devi prendere la responsabilità di quello che dici - chiosa Ida Platano - Maria penso che sta rosicando da morire”. Guarnieri non ci sta e passa all'attacco: “...Tu sei sempre stata brava ad incantare gli altri. Hai sputato su cinque anni di storia. Vergognati. Sei una capra. Devi tornare alle elementari per imparare a leggere. Avevo una lagna accanto a me, una che si lamentava in continuazione. Sono sempre stato umile. Hai finto un uomo che non è mai esistito”.

Parole che hanno fatto sobbalzare sulla sedia la dama che è arrivata a pochi centrimetri da Guarnieri sottolineando come non abbia gradito le dichiarazioni rilasciate sul magazine di Uomini e donne: "Mi hai mancato di rispetto. Mi devo far dire da te che sono ignorante?! Hai detto che il mio ragazzo non è all’altezza di stare con me. Come ti permetti di giudicare le mie scelte e l’uomo che ho scelto di avere accanto?! Mi sono salvata. Per quattro anni non ho vissuto. Sono rinata, mi dà tranquillità, equilibrio, serenità. Non mi credo nessuno. Quello che si crede qualcuno sei tu. Poveraccio a chi? Guardati. Irrisolto. Non dare del poveraccio al mio uomo”.

Tra i due ex il clima diventa insostenibile, interviene anche la conduttrice ma i due sembrano indomabili. Ida allarga le braccia e grida: "Mi sono salvata! Ora vivo" e Guarnieri grida alla farsa. Dopo queste scene viene davvero difficile pensare che possa esistere ancora un ritorno tra Ida e Riccardo.