Uomini e donne, nuovo scontro in studio tra Nicole e Roberta: "Sei una persona piccola"

Botta e risposta accesissimo tra Roberta Di Padua, dama del Trono over, e la tronista Nicole. È bastato un intervento di Gianni Sperti sulla non solidarietà femminile (riferendosi ad un attacco di Paola a Gemma che l'ha definita un'affamata di sesso) a far accendere la miccia tra le due. Un confronto pungente nel quale si sono inserite anche altre dame del Trono over che hanno criticato duramente Nicole, rea di aver dato della gatta morta a Roberta.

"Una donna che dice ad un'altra donna: sei una donna per una sola notte si classifica, non c'è bisogno di dire altro", pronta la replica di Nicole che coinvolge nel dibattito anche due dame del Trono over: Silvia e Carla. "Cosa vuol dire donna per una notte?", grida Carla. "Sei stata di basso livello", aggiunge Roberta.

Gianni prova a spendere una parola per Nicole ma ottiene l'intervento al veleno di Tina: "Con me gli uomini vengono per una cosa seria, da te per una notte e via, che significato dai? Come lo reputi? Un complimento?".

"Roberta non ha fatto altro che dedurre che io sono a letto ero una moscia, che ero un pezzo di legno e come lei ha dedotto questo io ho dedotto che dal momento che non le si avvicinano degli uomini per corteggiarla, vuol dire che ti si presentano degli uomini per una sola notte". Roberta si inalbera e Nicole risponde: "Sei talmente piccola che con persone così non mi va di rapportarmi". Tra le due volano una serie di parole velenose e solo l'intervento di Maria De Filippi mette un punto alla discusione.